Мэр Москвы сообщил, что в столице фиксируют случаи заболевания коронавирусом после вакцинации и самой болезни

Сергей Собянин пояснил, что это связано с распространением так называемого индийского штамма. По его словам, щит от коронавируса в Москве выстроится, если большое число горожан сделает в коротки срок прививку и будет соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.
2021-06-20T08:32:56+03:00
2021-06-20T08:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 20 июня 2021
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