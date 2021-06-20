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08:06, 20 июня 2021

В российский вузах начинается приемная кампания

В этом году весь процесс можно пройти удаленно.

Абитуриенты могут подавать документы в высшие учебные заведения очно, с помощью почты, на сайте вуза, а также через госуслуги. При этом некоторые университеты на фоне новой волны эпидемии коронавируса принимают документы только удаленно, например МГУ.

Причем в случае поступления можно будет получить направление в общежитие и даже заключить договор также в электронном виде. В этом году изменилось количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе.

Подать документы можно в пять вузов по 10 направлениям в каждом, а не по три как раньше. Причем вузы могут делать общий конкурс для нескольких родственных направлений.

Для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, прием документов завершится 29 июля. Конкурсные списки должны быть опубликованы не позднее второго августа.

На этот учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. На них смогут поступить примерно 60% выпускников школ.


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