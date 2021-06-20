Администрация Петербурга уменьшила максимальное количество болельщиков,которое может находится на одной из фан-зон ЧЕ

Администрация Петербурга уменьшило максимальное количество болельщиков, которое может находится на одной из фан-зон Чемпионата Еврпоы по футболу. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

В фан-зоне Чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади в Петербурге с сегодняшнего дня могут присутствовать не более 3 тысяч болельщиков, а не 5 тысяч, как раньше. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города Александр Беглов.

Ранее суд закрыл на 30 суток фан-зона в общественном пространстве «Никольские ряды» из-за нарушений санитарных норм. Оставшиеся три фан-зоны продолжают работать в Петербурге.

Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом, администрация города запретила продавать там еду, а болельщиков обязали носить маски. Чемпионат Европы по футболу идет в 11 городах и продлится по 11 июля. В Петербурге решили провести шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин запретил работу фан-зон в столице.