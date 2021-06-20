Норвежская футбольная ассоциация проголосует по вопросу о бойкоте Чемпионата мира 2022 года в Катаре

На такие беспрецедентные меры спортивные чиновники могут пойти из-за обвинений против ближневосточной страны в нарушении прав человека.

Норвегия не участвовала в крупных международных футбольных турнирах более 20 лет. Но это не останавливает сторонников бойкота «мундиаля» в Катаре. Причиной тому – публикация в английской газете Guardian. В ней утверждается, что за время подготовки арабской страны к Чемпионату мира погибло по меньшей мере свыше 6,5 тысяч мигрантов из Южной и Юго-Восточной Азии, задействованных в строительстве стадионов. Причем говорилось, что многие из них умерли из-за бесчеловечных условий труда.

На этом фоне в марте норвежские клубы призвали бойкотировать турнир в Катаре, который должен пройти в конце 2022 года.

Местная сборная при этом пока не квалифицировалась на него, но в матчах отбора, прошедших весной, выходила в футболках с лозунгами в защиту прав человека. Поддерживают отказ от участия в «мундиале» и около половины норвежцев, следует из нескольких независимых опросов. Теперь решение за Норвежской футбольной федерацией: если бойкот одобрит большинство членов исполкома, правление организации будет вынуждено подчиниться.

Между тем в Международной федерации футбола уже пригрозили Норвегии санкциями в случае отказа от участия в Чемпионате мира в Катаре. Помимо денежного штрафа сборную страны могут отстранить от участия в отборе к мировому первенству в 2026 году.