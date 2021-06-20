Автомобиль сбил нескольких участников парада сексуальных меньшинств в американском штате Флорида

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Как пишет газета «Майами геральд», мэр города Форт Лодердейл назвал случившиеся террористической атакой против ЛГБТ-сообщества. Полиция не комментировала характер инцидента. Водитель пикапа задержан.
2021-06-20T05:25:10+03:00
2021-06-20T05:25:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:25, 20 июня 2021
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