Автомобиль сбил нескольких участников парада сексуальных меньшинств в американском штате Флорида

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Как пишет газета «Майами геральд», мэр города Форт Лодердейл назвал случившиеся террористической атакой против ЛГБТ-сообщества. Полиция не комментировала характер инцидента. Водитель пикапа задержан.