Чемпион Европы по футболу, команда Португалии, проиграла сборной Германии со счетом 2:4

Причем, два мяча португальцы забили в свои ворота. В другом матче Франция и Венгрия сыграли вничью 1:1. С таким же счетом завершилась встреча Испания-Польша.

Сегодня в Риме сыграют сборные Италии и Уэльса, а в Баку – встретятся команды Швейцарии и Турции.