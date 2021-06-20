Причем, два мяча португальцы забили в свои ворота. В другом матче Франция и Венгрия сыграли вничью 1:1. С таким же счетом завершилась встреча Испания-Польша.
Сегодня в Риме сыграют сборные Италии и Уэльса, а в Баку – встретятся команды Швейцарии и Турции.
Чемпион Европы по футболу, команда Португалии, проиграла сборной Германии со счетом 2:4
Причем, два мяча португальцы забили в свои ворота. В другом матче Франция и Венгрия сыграли вничью 1:1. С таким же счетом завершилась встреча Испания-Польша.