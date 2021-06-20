В Бразилии начались уличные протесты после того, как власти сообщили о смерти от коронавируса полумиллиона человек

Демонстранты вышли на акции в двух десятках городов по всей стране, сообщает агентство Associated Press. Участники протестов обвиняют президента страны Жаира Болсонару в неэффективности во время пандемии. За последний месяц на улицы также выходили сторонники Болсонару, которые поддерживают его решения по отмене коронавирусных ограничений.