В Бразилии начались уличные протесты после того, как власти сообщили о смерти от коронавируса полумиллиона человек

Демонстранты вышли на акции в двух десятках городов по всей стране, сообщает агентство Associated Press. Участники протестов обвиняют президента страны Жаира Болсонару в неэффективности во время пандемии. За последний месяц на улицы также выходили сторонники Болсонару, которые поддерживают его решения по отмене коронавирусных ограничений.
2021-06-20T05:20:56+03:00
2021-06-20T05:20:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:20, 20 июня 2021
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