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05:20, 20 июня 2021

Больше тысячи подписей набрала за вечер петиция в поддержку арестованного в Москве муниципального депутата

В обращении от имени жителей Центрального административного округа столицы выражено возмущение задержанием Кетеван Хараидзе и уверенность, что она невиновна. Петиция была размещена накануне на сайте Change.org.
Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на пятницу. Накануне Хамовнический суд Москвы отправил ее в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Ранее Хараидзе заявила, что намерена участвовать в выборах в Госдуму.


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