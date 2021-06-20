В обращении от имени жителей Центрального административного округа столицы выражено возмущение задержанием Кетеван Хараидзе и уверенность, что она невиновна. Петиция была размещена накануне на сайте Change.org.
Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на пятницу. Накануне Хамовнический суд Москвы отправил ее в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Ранее Хараидзе заявила, что намерена участвовать в выборах в Госдуму.
Больше тысячи подписей набрала за вечер петиция в поддержку арестованного в Москве муниципального депутата
В обращении от имени жителей Центрального административного округа столицы выражено возмущение задержанием Кетеван Хараидзе и уверенность, что она невиновна. Петиция была размещена накануне на сайте Change.org.