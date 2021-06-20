Главврач московской больницы в Коммунарке вошел в партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму

Денис Проценко сказал, что решил баллотироваться после вчерашнего звонка президента Владимира Путина, которого сопровождал ранее во время его визита. По словам Проценко, опыт команды больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, может быть полезен на федеральном уровне, передает ТАСС. В первую пятерка списка, который утвердили накануне на съезде «Единой России», вошли, помимо Проценко, два министра – Сергей Шойгу и Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Лидера партии Дмитрия Медведева в списке нет.

