Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев не вошел в партийный список на выборах в Госдуму

Решение принималось совместно Медведевым с президентом Владимиром Путиным, сказал первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, Медведев для «единороссов» — безусловный авторитет вне зависимости, входит он в партийный список или нет, передает ТАСС. Список утвердили накануне на съезде. В него вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач московской больнице в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева