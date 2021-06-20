Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев не вошел в партийный список на выборах в Госдуму

Решение принималось совместно Медведевым с президентом Владимиром Путиным, сказал первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, Медведев для «единороссов» — безусловный авторитет вне зависимости, входит он в партийный список или нет, передает ТАСС. Список утвердили накануне на съезде. В него вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач московской больнице в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
2021-06-20T04:38:22+03:00
2021-06-20T04:42:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857700-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:38, 20 июня 2021
Загрузка комментариев...