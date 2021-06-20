В Ялте, по данным властей, из-за ливней погиб один человек, двое пропали без вести

Еще 24 пострадали, сообщила мэр Янина Павленко. По ее словам, из подтопленных отелей откачали воду. Глава города добавила, что ситуация, в целом, стабильная. В четверг в городе выпало 135 мм осадков. Затопило в Крыму и Керчь, где на улицах приходилось передвигаться на лодках и вплавь.
2021-06-20T04:32:11+03:00
2021-06-20T04:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:32, 20 июня 2021
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