В Ялте, по данным властей, из-за ливней погиб один человек, двое пропали без вести

Еще 24 пострадали, сообщила мэр Янина Павленко. По ее словам, из подтопленных отелей откачали воду. Глава города добавила, что ситуация, в целом, стабильная. В четверг в городе выпало 135 мм осадков. Затопило в Крыму и Керчь, где на улицах приходилось передвигаться на лодках и вплавь.