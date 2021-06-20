В РПЦ призвали к всеобщей мобилизации в борьбе с коронавирусом

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в телеэфире, что речь идет о войне за выживание людей. По его словам, человек, который отказывается от прививки от коронавируса, наносит потенциальный ущерб не только себе, но и окружающим. Митрополит добавил, что положительно относится к инициативе властей Москвы, Подмосковья и других регионов об обязательной вакцинации части населения, передает «Интерфакс».
2021-06-20T04:31:51+03:00
2021-06-20T04:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 20 июня 2021
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