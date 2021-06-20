У вакцинированного спортсмена из Уганды, который прибыл на Олимпиаду в Токио, обнаружили коронавирус

Как передает агентство «Киодо», спортсмен, чье имя не приводится, сдал положительный тест в аэропорту японской столицы. Перед прилетом он получил две дозы вакцины компании «АстраЗенека», но прошло ли время, необходимое для выработки антител, не уточняется. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков.
2021-06-20T03:11:40+03:00
2021-06-20T03:11:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 20 июня 2021
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