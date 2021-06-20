Главный врач столичной больницы в Коммунарке сообщил, что согласился идти в Госдуму после звонка Владимира Путина

Еще 15 июня в интервью телеканалу RT Денис Проценко утверждал, что не собирается баллотироваться в парламент. По итогам вчерашнего съезда «Единой России» в первую пятерку общенационального списка партии на выборах в Госдуму, помимо Дениса Проценко, вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в список не включили.