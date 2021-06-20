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03:10, 20 июня 2021

Жители Москвы запустили петицию в защиту арестованного накануне муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Авторы обращения говорят, что возмущены и шокированы ее задержанием и выражают уверенность в ее невиновности. За вечер петицию на сайте Change.org подписали больше тысячи человек.
Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на пятницу в качестве свидетеля. Почти сутки спустя стало известно, что против нее возбуждено дело о мошенничестве. Накануне Хамовнический суд Москвы отправил ее в СИЗО. Ранее Хараидзе заявила, что намерена баллотироваться в Госдуму


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