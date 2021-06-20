Жители Москвы запустили петицию в защиту арестованного накануне муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Авторы обращения говорят, что возмущены и шокированы ее задержанием и выражают уверенность в ее невиновности. За вечер петицию на сайте Change.org подписали больше тысячи человек.

Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на пятницу в качестве свидетеля. Почти сутки спустя стало известно, что против нее возбуждено дело о мошенничестве. Накануне Хамовнический суд Москвы отправил ее в СИЗО. Ранее Хараидзе заявила, что намерена баллотироваться в Госдуму