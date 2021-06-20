Астронавты сегодня установят на МКС еще одну новую панель солнечных батарей

Американцу Шейну Кимбро и французу Тома Песке предстоит 6,5 часов работы в открытом космосе. В среду они устанавливали первую панель 7 часов, но не успели ее развернуть. Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования Международной космической станции. Нынешним уже за 20 лет, тогда как срок службы рассчитан только на 15.
2021-06-20T02:21:55+03:00
2021-06-20T02:21:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:21, 20 июня 2021
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