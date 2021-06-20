В Париже скончалась 31-летняя гражданка Италии, которую сбил на улице электросамокат

Она работала официанткой в небольшом ресторане и попала под самокат в понедельник, во время прогулки по набережной, передает британская медиакомпания «Би-би-си». На электросамокате ехали две женщины. Они не остановились. Полиция их разыскивает.

Ранее в Петербурге прошли обыски в офисах компаний по аренде электросамокатов после случаев наездов на пешеходов.