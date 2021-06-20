Во Франции сегодня пройдет первый тур региональных выборов

Как сообщили в МВД, из-за пандемии на каждом участке смогут голосовать одновременно не более трех избирателей. Всем предписано также соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как сообщает телеканал BFM, социологи ожидают рекордно низкой явки. Второй тур состоится в следующее воскресенье.