Во Франции сегодня пройдет первый тур региональных выборов

Как сообщили в МВД, из-за пандемии на каждом участке смогут голосовать одновременно не более трех избирателей. Всем предписано также соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как сообщает телеканал BFM, социологи ожидают рекордно низкой явки. Второй тур состоится в следующее воскресенье.
2021-06-20T02:20:54+03:00
2021-06-20T02:20:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857676-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:20, 20 июня 2021
Загрузка комментариев...