Мэр Ялты сообщила, что из-за ливней пропали без вести два человека, один погиб

24 пострадали. Глава администрации Янина Павленко сказала ТАСС, что туристов среди них нет. В четверг в Ялте выпало более 135 мм осадков. В городе подтоплены 13 отелей. Пострадали от воды и многие здания в Керчи, где по улицам передвигались на лодках и вплавь.
2021-06-20T02:20:29+03:00
2021-06-20T02:20:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:20, 20 июня 2021
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