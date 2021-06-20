Мэр Ялты сообщила, что из-за ливней пропали без вести два человека, один погиб

24 пострадали. Глава администрации Янина Павленко сказала ТАСС, что туристов среди них нет. В четверг в Ялте выпало более 135 мм осадков. В городе подтоплены 13 отелей. Пострадали от воды и многие здания в Керчи, где по улицам передвигались на лодках и вплавь.