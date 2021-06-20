Президент призвал наращивать темпы вакцинации в России

Владимир Путин отметил, что все возможности для этого есть. Глава государства напомнил, что у России есть 4 собственных вакцины от коронавируса. Путин в видеообращении с поздравлением медиком с профессиональным праздником отметил, что продолжается разработка новых вакцин.

Накануне власти Москвы сообщили, что скоро будет доступна ревакцинация. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, за последние две недели повторная заболеваемость увеличилась вдвое. Ракова пояснила, что в столице циркулирует индийский штамм вируса, он требует более высокого уровня антител для защиты.