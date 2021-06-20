Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче Чемпионата Европы по футболу

Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:1. В составе испанцев мяч забил Альваро Мората на 25-й минуте, на 54-1 счет сравнял Роберт Левандовский.

В другом матче сборная Германия победила команду Португалии – 4:2, причем у португальцев два мяча были в свои ворота.

Франция и Венгрия сыграли вничью 1:1.