В Армении сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы

В них участвуют 21 партия и 4 блока. Среди них партии исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и трех бывших президентов страны – Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна. Борется за места в парламенте и партия одного из крупнейших бизнесменов Гагика Царукяна
2021-06-20T01:24:16+03:00
2021-06-20T01:24:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:24, 20 июня 2021
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