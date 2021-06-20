В Армении сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы

В них участвуют 21 партия и 4 блока. Среди них партии исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и трех бывших президентов страны – Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна. Борется за места в парламенте и партия одного из крупнейших бизнесменов Гагика Царукяна