Арестованного в Подмосковье полковника ФСБ подозревают в получении взятки почти в 2 миллиона рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, фигурант уголовного дела был задержан с поличным. Военный суд накануне заключил под стражу сотрудника ФСБ Максима Катина. Следствие считает, что он за взятки оказывал покровительство при незаконной добыче щебня в одном из карьеров в подмосковном Клину.
2021-06-20T01:23:52+03:00
2021-06-20T01:23:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:23, 20 июня 2021
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