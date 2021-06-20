Арестованного в Подмосковье полковника ФСБ подозревают в получении взятки почти в 2 миллиона рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, фигурант уголовного дела был задержан с поличным. Военный суд накануне заключил под стражу сотрудника ФСБ Максима Катина. Следствие считает, что он за взятки оказывал покровительство при незаконной добыче щебня в одном из карьеров в подмосковном Клину.