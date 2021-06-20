Владимир Путин пообещал, что выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, будут продолжены

По словам президента, всего из получили миллион 200 тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. В видеообращении с поздравлением медработников с профессиональным праздником президент сказал, что в России продолжается разработка новых вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса. Зарегистрированы 4 отечественные вакцины.