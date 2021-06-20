Владимир Путин пообещал, что выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, будут продолжены

По словам президента, всего из получили миллион 200 тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. В видеообращении с поздравлением медработников с профессиональным праздником президент сказал, что в России продолжается разработка новых вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса. Зарегистрированы 4 отечественные вакцины.
2021-06-20T01:22:32+03:00
2021-06-20T01:22:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:22, 20 июня 2021
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