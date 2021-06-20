Суд в Египте продолжит слушания по иску к владельцу контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал

Инцидент, произошедший в конце марта, привел к затору, в котором оказалось свыше 400 кораблей.

Компенсацию от владельца контейнеровоза за срыв навигации требует управление Суэцкого канала. Изначально там оценивали сумму своих требований почти в 1 млрд долларов. Позднее в администрации канала согласились их снизить до 550 млн, примерно треть из которых – аванс. Однако японский судовладелец и его страховая компания все равно считают запрошенную сумму компенсации слишком высокой. Между тем не исключено, что уже сегодня суд вынесет свою решение.

Сейчас контейнеровоз Ever Given находится под арестом в самой широкой части Суэцкого канала. Жалоба на это решение судовладельца была отклонена. Сама компания, к слову, подала встречный иск к администрации канала и требует выплаты в 100 млн долларов. При этом стороны до последнего утверждали, что будут пытаться договориться без суда.

В результате инцидента, в ходе которого контейнеровоз Ever Given сел на мель, навигация по Суэцкому каналу остановилась почти на неделю. Во время случившегося в регионе наблюдались сильный ветер и песчаная буря. При этом администрация канала винит в инциденте капитана судна.