В Армении сегодня проходят парламентские выборы, которые стали внеочередными из-за политического кризиса в стране.

Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам – семипроцентный. О внеочередных выборах договорились премьер-министр Никол Пашинян и главы представленных в парламенте партий. Сам глава кабинета министров и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Партия Пашиняна «Гражданский договор» будет участвовать в выборах самостоятельно, отказавшись создавать блоки с другими политическими силами. Одним из главных соперников исполняющего обязанности премьер-министра станет бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок «Армения». В выборах примет участие и Республиканская партия бывшего президента Саргсяна.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке избирателей.