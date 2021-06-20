«Единая Россия» утвердила свой избирательный список на выборах в Госдуму. Как и предполагали СМИ, председатель партии власти Дмитрий Медведев в него не вошел.

У «Единой России» не один лидер – во главе федеральной части списка сразу пять человек: главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главврач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Их кандидатуры предложил Владимир Путин, съезд партии ожидаемо поддержал. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, не вошедший в список, отметил, что это их совместное с президентом предложение. О том, что замглавы Совбеза не будет лицом важной для «единороссов» избирательной кампании, ранее писали СМИ. Так источник газеты РБК пояснял, что Медведев, учитывая его невысокий уровень поддержки среди населения, вряд ли смог бы принести голоса. Поэтому в Кремле считают, что следует включить в список людей, чей личный рейтинг выше рейтинга партии. В пример приводили Шойгу, который мог бы привлечь избирателей среди военных, и Лаврова, пользующегося популярностью у тех, кто не одобряет политику Запада.

В августе единороссы планируют утвердить избирательную программу. Медведев пообещал, что она не будет «набором популистских лозунгов и штампов»