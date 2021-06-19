На военном предприятии вблизи сербского города Чачак прогремел новый взрыв

Местные жители размещают в соцсетях фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом. Как и пишет издание «Вечерне новости», это уже второй подобный инцидент с начала июня на этом предприятии. 4 июня склад в Чачаке, население которого составляет 70 тыс. человек, горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации жителей. Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, жертв не было, но ущерб от пожара составил от 1,5 млн до 2 млн евро.