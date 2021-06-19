Военный суд в Подмосковье отправил под арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Максима Катина. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, он был задержан с поличным при получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в местном карьере. Когда это произошло, не уточняется. Между тем, по данным другого источника агентства, после службы в Клину в конце декабря прошлого года Катин был переведен в Дмитров. Официальных комментариев органов следствия не поступало.
2021-06-19T23:04:43+03:00
2021-06-19T23:04:43+03:00
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23:04, 19 июня 2021
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