Военный суд в Подмосковье отправил под арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Максима Катина. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, он был задержан с поличным при получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в местном карьере. Когда это произошло, не уточняется. Между тем, по данным другого источника агентства, после службы в Клину в конце декабря прошлого года Катин был переведен в Дмитров. Официальных комментариев органов следствия не поступало.