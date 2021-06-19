В Ессентуках по делу об убийстве двух и более лиц задержан 19-летний местный житель

По версии следствия, обвиняемый создал в мессенджере несколько так называемых «групп смерти». Как сообщает интернет издание «Медиазона», их участники выполняли различные задания подозреваемого по выходу из сложных жизненных ситуаций, а двое подписанных на группы подростков, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
2021-06-19T23:04:16+03:00
2021-06-19T23:04:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 19 июня 2021
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