В Ессентуках по делу об убийстве двух и более лиц задержан 19-летний местный житель

По версии следствия, обвиняемый создал в мессенджере несколько так называемых «групп смерти». Как сообщает интернет издание «Медиазона», их участники выполняли различные задания подозреваемого по выходу из сложных жизненных ситуаций, а двое подписанных на группы подростков, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.