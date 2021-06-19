Пассажирский самолет «Азур-Эйр», летевший из Каира в Уфу, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения

Пассажирский самолет авиакомпании «Азур-Эйр», летевший из Каира в Уфу, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Как сообщили «Интерфаксу» в транспортной прокуратуре, при приземлении произошло возгорание стойки шасси, которое удалось потушить силами наземных служб. На борту «Боинга 767 находилось 334 пассажира, включая 71 ребенка и 10 человек экипажа. Никто не пострадал.
2021-06-19T23:02:47+03:00
2021-06-19T23:02:47+03:00
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23:02, 19 июня 2021
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