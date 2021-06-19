Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве ликвидирован. По данным МЧС, к тушению привлекались три вертолета и пожарный катер. Пострадали четыре человека: один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медпомощь была оказана амбулаторно. Предварительно, пожар начался в результате замыкания электропроводки. На складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ.
2021-06-19T23:01:55+03:00
2021-06-19T23:02:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857638-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 19 июня 2021
Загрузка комментариев...