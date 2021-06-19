Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии

С таким заявлением выступили власти страны.

Вооруженные силы Литвы находятся в постоянной готовности и это важно, поскольку при возникновении необходимости организовать прикрытие границы, армия направит на это дополнительные ресурсы, сообщил агентству ELTA министр обороны Арвидас Анушаускас. Защищать границы с помощью сил армии будут только в самой критической ситуации с нелегально миграцией, в случае, если она выйдет из-под контроля, подчеркнула министр внутренних Литвы Агне Билотайте. Ранее во властных структурах республики началось обсуждение вопроса об установке забора на границе с Белоруссией. Рассматривались разные варианты: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. Применить такие серьезные меры власти Литвы готовы, поскольку, по данным пограничной службы, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов, это в 5 раз больше, чем в прошлом.

Литва связывает наплыв мигрантов, в частности, с тем, что в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что ослабит пограничный контроль.