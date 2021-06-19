Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил украинским самолетам летать в республику

Это стало ответом на действия Украины, закрывшей свое воздушное пространство после принудительной посадки лайнера компании Ryanair в Минске.

Украина поступила гадко, из-за нее белорусские авиакомпании должны летать в обход, заявил Александр Лукашенко во время визита в детскую больницу. По его словам, необходимо создать равные условия, поэтому республика не будет принимать самолеты из Украины. Киев закрыл свое воздушное пространство в конце мая – после вынужденной посадки лайнера Ryanair в Минске. Самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс в сопровождении истребителя посадили из-за сообщения о минирования, которое в итоге не подтвердилось. Находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, а также его девушку – россиянку Софью Сапегу задержали. Это вызвало международный скандал. Европейские чиновники называли произошедшее «угоном» самолета, Евросоюз рекомендовал своим перевозчикам не летать над республикой и закрыл воздушное пространство и аэропорты ЕС для белорусских авиакомпаний.

После инцидента с лайнером Ryanair Россия некоторое время отказывалась принимать самолеты из Евросоюза, летящие в обход Белоруссии, однако позже европейские перевозчики все же получили разрешения