Федеральный список ЕР на выборы в ГД возглавили Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова

Федеральный список ЕР на выборы в ГД возглавили министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Их кандидатуры утвердил съезд партии по предложению Владимира Путина.

При этом президент, представляя кандидатов, не упомянул своего зама в Совбезе и председателя ЕР Дмитрия Медведева, который возглавлял федеральный список на выборах 2011 и 2016 годов. Сам Медведев заявил на съезде, что выдвинутые кандидатуры – это его и президента совместное решение.

Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, действующие руководители субъектов федерации возглавили 49 из 57 региональных избирательных списков «Единой России». Среди них Сергей Собянин, Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Радий Хабиров, Андрей Воробьев и др. Также партия выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября этого года.