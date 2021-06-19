Как сообщили ТАСС в МЧС, на пожаре пострадали еще три человека: двое пожарных и один сотрудник склада. Помощь им оказана амбулаторно. По словам начальника столичного управления МЧС Сергея Желтова, площадь пожара составила 700 кв. метров, огонь был локализован на площади 500 кв. метров. К этому часу открытое горение ликвидировано. В тушении были задействованы три вертолета и пожарный катер. Заммэра Москвы Петр Бирюков высоко оценил организацию тушения.
По словам Бирюкова, на складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ. Причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электросети.
Один пожарный госпитализирован при ликвидации пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве
Как сообщили ТАСС в МЧС, на пожаре пострадали еще три человека: двое пожарных и один сотрудник склада. Помощь им оказана амбулаторно. По словам начальника столичного управления МЧС Сергея Желтова, площадь пожара составила 700 кв. метров, огонь был локализован на площади 500 кв. метров. К этому часу открытое горение ликвидировано. В тушении были задействованы три вертолета и пожарный катер. Заммэра Москвы Петр Бирюков высоко оценил организацию тушения.