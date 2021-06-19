Один пожарный госпитализирован при ликвидации пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве

Как сообщили ТАСС в МЧС, на пожаре пострадали еще три человека: двое пожарных и один сотрудник склада. Помощь им оказана амбулаторно. По словам начальника столичного управления МЧС Сергея Желтова, площадь пожара составила 700 кв. метров, огонь был локализован на площади 500 кв. метров. К этому часу открытое горение ликвидировано. В тушении были задействованы три вертолета и пожарный катер. Заммэра Москвы Петр Бирюков высоко оценил организацию тушения.

По словам Бирюкова, на складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ. Причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание электросети.