Федеральный список ЕР на выборы в ГД возглавили Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова

Федеральный список ЕР на выборы в ГД возглавили министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Действующие руководители субъектов федерации возглавили 49 из 57 региональных избирательных списков «Единой России». Соответствующие данные привел на съезде единороссов секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, в их числе Сергей Собянин, Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Радий Хабиров, Андрей Воробьев и др. Также партия выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября этого года.