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21:02, 19 июня 2021

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе дополнительные ограничения по коронавирусу

С 21 июня в городе будут закрыты для посещения аквапарки и аттракционы, на мероприятия численностью более 75 человек посетителей допустят только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Также число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс. человек, в районе «Юбилейного» — до 1 тыс. человек. Кроме того, в зоне проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге с 16.00 25 июня до 06.00 26 июня запретят работу предприятий торговли, общепита и услуг.


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