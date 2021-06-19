В Москве возле здания Экспоцентра, где проходил съезд ЕР, задержали четверых активистов

Они проводили пикет с требованием не ухудшать эпидемиологическую обстановку и перенести выборы в ГД. Причем, их требование было зашифровано в QR-коде. Как предает ОВД-Инфо, задержаны двое ученых-вирусологов, сотрудник правоохранительных органов и муниципальный служащий. Полиция намерена составить на них протоколы по статье о нарушении правил участия в акции.
2021-06-19T20:33:42+03:00
2021-06-19T20:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 19 июня 2021
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