В Москве возле здания Экспоцентра, где проходил съезд ЕР, задержали четверых активистов

Они проводили пикет с требованием не ухудшать эпидемиологическую обстановку и перенести выборы в ГД. Причем, их требование было зашифровано в QR-коде. Как предает ОВД-Инфо, задержаны двое ученых-вирусологов, сотрудник правоохранительных органов и муниципальный служащий. Полиция намерена составить на них протоколы по статье о нарушении правил участия в акции.