Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, двое от госпитализации отказались, один отправлен на обследование в институт Склифосовского на предмет отравления продуктами горения. Пожар локализован на площади 500 кв. м. На тушении задействованы три вертолета и пожарный катер. По словам Бирюкова, на складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ. Складом владеет индивидуальный предприниматель.