Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, двое от госпитализации отказались, один отправлен на обследование в институт Склифосовского на предмет отравления продуктами горения. Пожар локализован на площади 500 кв. м. На тушении задействованы три вертолета и пожарный катер. По словам Бирюкова, на складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ. Складом владеет индивидуальный предприниматель.
2021-06-19T20:31:32+03:00
2021-06-19T20:31:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857600-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 19 июня 2021
Загрузка комментариев...