Гидрометцентр России повысил до предпоследнего, «оранжевого», уровень погодной опасности в столичном регионе 20 июня

В Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Как сообщается на сайте метеослужбы, предупреждение об аномальной жаре действует с 12 до 20 часов воскресенья. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.