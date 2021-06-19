Гидрометцентр России повысил до предпоследнего, «оранжевого», уровень погодной опасности в столичном регионе 20 июня

В Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Как сообщается на сайте метеослужбы, предупреждение об аномальной жаре действует с 12 до 20 часов воскресенья. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
2021-06-19T20:08:39+03:00
2021-06-19T20:08:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 19 июня 2021
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