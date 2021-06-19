Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об ответственности страны за вторжение в Советский Союз в 1941 году

В своем видеоблоге, приуроченном к 80-летию нападения вермахта на Советский союз, она сказала, что для немцев это – повод для стыда. Вместе с тем, она упомянула и о современных событиях на постсоветском пространстве. В частности, она осудила разгон белорусских и российских протестов, и напомнила, что Германия, как и весь Евросоюз, считает неприемлемыми аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.
2021-06-19T20:08:15+03:00
2021-06-19T20:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 19 июня 2021
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