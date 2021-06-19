ЗАГСы Нижегородской области будут принимать молодоженов и гостей только с сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами

ЗАГСы Нижегородской области предупредили будущих молодоженов и их гостей о необходимости иметь при себе сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Это следует из условий торжественной регистрации брака, опубликованных на сайте регионального управления ЗАГС. Все участники церемонии должны быть в масках, несовершеннолетние должны предоставить свежие результаты экспресс-теста на антигены вируса. В зале при регистрации брака одновременно могут находиться не более более 20 человек, на открытой площадке — не более 50-ти. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел с 18 июня новые ограничения из-за коронавируса. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу с 21 июня по 21 июля. Ограничен доступ на массовые мероприятия, В транспорте и магазинах усилили контроль за соблюдением масочного режима.