Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе новые ограничения по коронавирусу

С завтрашнего дня в фан-зону ЧЕ по футболу на Конюшенной площади будут допускать не более 3 тысяч человек. С понедельника запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На выставки, конгрессы, торжественные и другие согласованные властями мероприятия численностью больше 75 человек, будут допускаться только посетители с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия.
2021-06-19T20:04:22+03:00
2021-06-19T20:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 19 июня 2021
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