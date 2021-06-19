Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе новые ограничения по коронавирусу

С завтрашнего дня в фан-зону ЧЕ по футболу на Конюшенной площади будут допускать не более 3 тысяч человек. С понедельника запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На выставки, конгрессы, торжественные и другие согласованные властями мероприятия численностью больше 75 человек, будут допускаться только посетители с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия.