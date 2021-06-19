Трое пожарных и один гражданский обратились за медпомощью из-за пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной

Трое пожарных и один гражданский обратились за медпомощью из-за пожара на складе пиротехники на Лужнецкой наб. в Москве. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, госпитализация не потребовалась. Площадь пожара увеличилась до 500 кв. м. К тушению привлечены два вертолета и пожарный катер. Из-за пожара автоинспекция перекрыла на набережной четыре полосы движения. По данным МЧС, к этому часу пожар локализован. Как сообщили ТАСС в мэрии, на горящем складе хранилось до 15 тонн взрывчатых веществ.