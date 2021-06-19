Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборы в ГД по федеральному округу и одномандатным округам

В общефедеральную часть списка по предложению Владимира Путина вошли министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. 88% региональных списков возглавляют губернаторы.

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, а в Московской области лидером списка станет губернатор Алексей Воробьев. А вот в Петербурге, напротив, во главе списке будет не действующий глава региона Александр Беглов, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Спикер Госдумы, член бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин возглавил территориальную группу 24, которая включает Саратовскую область. Во главе списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму оказались не только руководители регионов и представители высших властных структур, но и известные спортсмены. Так президент Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу избирательного списка «Единой России» по Ивановской и Владимирской областям. А вот известный исследователь-полярник Артур Чилингаров будет представлять партию от Тувы.

Выборы в госдуму назначены на 19 сентября.