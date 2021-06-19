Три вертолёта привлечены к тушению пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве

Площадь пожара, который перекинулся на соседние здания, увеличилась до 500 кв.м. Клубы дыма от пожара видны из центра города, где уже чувствуется запах гари. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», слышны взрывы петард, но их интенсивность снизилась. Сложность пожара повышена до третьего номера. К месту возгорания направляется пожарный катер «Полковник Чернышев». Сотрудники ГИБДД перекрыли на набережной четыре полосы движения. В столичной прокуратуре в свою очередь сообщили, что по факту пожара начата проверка.