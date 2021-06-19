Иван Мельников подал жалобу в Генпрокуратуру на приказ Депздрава о плановой госпитализации только для вакцинированных

Юрист и правозащитник Иван Мельников подал жалобу в Генпрокуратуру на приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому плановая госпитализация граждан осуществляется строго при вакцинации или наличии антител к коронавирусу. Иван Мельников считает, что из-за этого приказа здоровье и жизнь людей может подвергнуться опасности. Такое мнение он высказал «Эху».

По словам Ивана Мельникова, врачи также оказываются между двумя огнями: либо выполнить приказ, но понести ответственность за смерть пациента, либо спасти жизнь, но быть наказанным за нарушение приказа.