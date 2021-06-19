Площадь пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной увеличилась до 500 кв.м

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, номер сложности пожара повышен до третьего. На тушение вылетели 2 пожарных вертолета. Также привлекут пожарный катер. На месте пожара находится начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов. За последний час огонь перекинулся на группу зданий, прилегающих к горящему складу. Слышны взрывы петард, но из интенсивности снизилась.
2021-06-19T19:02:38+03:00
2021-06-19T19:02:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 19 июня 2021
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