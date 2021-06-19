В Петербурге введена обязательная вакцинация для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций

Такое распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Срок исполнения – до 15 августа. Власти Санкт-Петербурга также запретили вход в аквапарки и на аттракционы с 21 июня из-за пандемии коронавируса, а число посетителей фан-зон Евро-2020 в городе будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс.
2021-06-19T18:40:14+03:00
2021-06-19T18:40:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:40, 19 июня 2021
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