В Петербурге введена обязательная вакцинация для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций

Такое распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Срок исполнения – до 15 августа. Власти Санкт-Петербурга также запретили вход в аквапарки и на аттракционы с 21 июня из-за пандемии коронавируса, а число посетителей фан-зон Евро-2020 в городе будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс.